Легковий автомобіль в'їхав у фуру, частина авто опинилась під причепом

На Рівненщині неподалік міста Дубно зіткнулися кросовер Geely та фура MAN. За попередньою інформацією, зіткнення спричинив 68-річний водій вантажівки, який на перехресті не надав переваги в русі легковику. Відтак автомобіль Geely в'їхав у фуру, а 22-річний водій опинився затиснутим в салоні. Згодом його разом з 19-річною постраждалою пасажиркою доправили до лікарні.

Аварія сталася близько 18:00 у вівторок, 16 серпня, в селі Панталія біля Дубна. «68-річний водій вантажівки MAN, житель Волинської області на нерівнозначному перехресті, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю Geely MK Cross під керуванням 22-річного мешканця Львівщини», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Судячи з фотографій, частина легковика буквально опинилась від причіпом. Водія затиснуло в понівеченому салоні. Звідти його деблокували рятувальники та передали медикам швидкої допомоги.

Відомо, що окрім водія у легковику перебувала 19-річна мешканка Рівного. Вона також отримала травми. Обох потерпілих госпіталізували до Дубенської лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.

У обох водіїв відібрали зразки крові, щоб з'ясувати, чи перебували вони у стані алкогольного сп'яніння. Поки у поліції попередньо повідомляють, що за зовнішніми ознаками водій вантажівки був тверезий. Ніяких травм у цій ДТП він не отримав.