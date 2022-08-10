Чоловік на швидкості виїхав на узбіччя та зіткнувся з парканом і електроопорою

У селі Озерськ неподалік Дубровиці внаслідок ДТП загинув 43-річний мотоцикліст. Відомо, що він їхав з двома дітьми: шестирічною донькою та семирічним сином. Вони отримали травми голови, наразі діти перебувають у лікарні.

Аварія сталась близько 16:00 у вівторок, 9 серпня, в селі Озерськ Дубровицької громади. До поліції надійшло повідомлення від медиків, які виїхали на місце ДТП.

«На вулиці Центральна 43-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим у встановленому законодавством порядку мотоциклом Mustang, на заокругленій ділянці дороги, не вибрав безпечної швидкості руху, допустив виїзд поза межі проїзної частини, де врізався в електроопору та паркан», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі поліції Рівненщини.

Внаслідок аварії мотоцикліст отримав травми, несумісні із життям. Також на мотоциклі перебували двоє його дітей: шестирічна донька сиділа спереду, а семирічний син – ззаду.

Потерпілих дітей доправили до лікарні. У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої, а у його сестри – відкриту черепно-мозкову травму та перелом стегнової кістки.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

«Шановні водії, пам’ятайте про правила безпеки, коли сідаєте за кермо. Нагадуємо, що перевезення пасажирів на мотоциклі чи мопеді дозволяється тільки на задньому сидінні, але крім дітей, зріст яких менше 145 см! У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год», – закликає поліція.