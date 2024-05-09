Сміттєпереробні заводи створять 600 нових робочих місць

Пʼять нових сміттєпереробних заводів планують збудувати в Ужгородському, Мукачівському, Хустському, Берегівському, а також у Тячівському або в Рахівському районах. Про це 8 травня повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита після підписання меморандуму про співпрацю у сфері управління відходами з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем.

Сміттєпереробні заводи на Закарпатті будуватимуть за гроші інвесторів, всього в ОДА планують залучити на це 152 млн євро. Сортувальні та переробні підприємства створять понад 600 нових робочих місць у громадах регіону.

«Знаю, що для кожної громади нашого краю це чутлива тема, яка не мала вирішення десятиліттями. Можу впевнено сказати, що ми знайшли шлях розвʼязання цієї проблеми і будемо разом реалізовувати проекти, котрі зроблять Закарпаття по-справжньому екологічно чистим. Зараз тривають перемовини з потенційними інвесторами щодо створення нової сміттєобробної інфраструктури в регіоні», – написав у Facebook Віктор Микита.

Проектування сміттєпереробних заводів на Закарпатті планують розпочати у червні-липні 2024 року. Підприємства запрацюють в області до кінця 2027 року.