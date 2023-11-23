В Івано-Франківській області планують створити сміттєобробний кластер, який складатиметься із п’яти заводів – по одному в Бурштинській, Городенківській, Калуській, Косівській і Надвірнянській громадах. Сукупно вони перероблятимуть понад 450 тис. тонн відходів на рік, розповіла 22 листопада голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук після підписання Меморандуму про співпрацю з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України й п’ятьма громадами області.

Як розповів ZAXID.NET 23 листопада начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Андрій Пліхтяк, заводи перероблятимуть відходи з усієї області.

«Громади, які проявили ініціативу у цьому проекті, вже прийняли рішення про виділення земельних ділянок під будівництво заводів. Далі будемо розробляти регіональний план управління відходами, який чітко визначатиме процедуру їх збору, транспортування і переробки. За ним – проектно-кошторисну документацію та проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Паралельно шукатимемо інвестора, який буде зацікавлений у цьому проекті», – зазначив Андрій Пліхтяк.

Натомість, за словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, з потенційним інвестором вже ведуться переговори.

«Вартість проекту – понад 155 млн євро. Але ми вже маємо потенційного інвестора та ведемо з ним переговори. Тож Івано-Франківщина стає четвертим регіоном в Україні, який розпочинає шлях до створення сучасної сміттєпереробної інфраструктури – відповідно до кластерного підходу, сформованого нашою командою», – написав у Facebook Руслан Стрілець.

Загалом в області планується спорудження 5 заводів: центрального, де буде відбуватись компостування, виготовлення RDF палива, сортування та захоронення сміття, і малих об’єктів, на яких буде здійснюватись сортування та захоронення відходів.