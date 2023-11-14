На якому етапі у Львові будівництво сміттєпереробного заводу
Новини Львова від ZAXID.NET за 14 листопада
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У вівторок, 14 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Звільнення і публічне вибачення. Кілька сотень студентів Львівської політехніки зібралися на мітинг та вимагали звільнити Ірину Фаріон.
- Страйк триває. Польські перевізники не погодились припинити пікет на кордоні.
- Сміттєпереробний завод готовий майже на 50%: вже облаштовують біотунелі та бетонують перші стіни для біофільтрів.
- У Львівських школах встановлюють модульні котельні на альтернативному паливі. Цьогоріч тепловики замовили модулі для встановлення 12-ти твердопаливних котлів.
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