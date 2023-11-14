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Звільнення і публічне вибачення. Кілька сотень студентів Львівської політехніки зібралися на мітинг та вимагали звільнити Ірину Фаріон.

Страйк триває. Польські перевізники не погодились припинити пікет на кордоні.

Сміттєпереробний завод готовий майже на 50%: вже облаштовують біотунелі та бетонують перші стіни для біофільтрів.

У Львівських школах встановлюють модульні котельні на альтернативному паливі. Цьогоріч тепловики замовили модулі для встановлення 12-ти твердопаливних котлів.

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