Внаслідок зіткнення у велосипеда відірвало переднє колесо

У Рівному 39-річний велосипедист загинув внаслідок зіткнення з автомобілем Skoda Octavia. Детальні обставини цієї ДТП поліція наразі не повідомляє. Відомо лише, що травми велосипедиста виявились настільки важкими, що він загинув на місці події. Хто саме спричинив аварію, з'ясовують слідчі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 18:30 у середу, 3 серпня, на вулиці Соборній в Рівному.

За попередньою інформацією, 32-річний водій легковика Skoda Octavia допустив наїзд на 39-річного велосипедиста. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав важкі травми та загинув на місці аварії.

«Кермувальник авто за зовнішніми ознаками тверезий, утім у нього будуть відібрані біологічні зразки. На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Рівненській області, патрульні поліцейські. Усі обставини встановлюють», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.