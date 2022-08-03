Жінка наїхала на бетонні плити, якими була частково перекрита дорога

У селі Людинь неподалік Дубровиці в ДТП постраждала 27-річна мотоциклістка. Жінка наїхала на бетонні плити, якими була частково перекрита дорога. Внаслідок удару вона отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 07:40 у середу, 3 серпня, на вулиці Богдана Хмельницького в селі Людинь Висоцької громади.

«27-річна жителька села Золоте, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не впоралася із керуванням та в'їхала у бетонні плити, якими частково була перекрита проїзна частина», – повідомляє поліція.

За попередньою інформацією, потерпіла отримала відкриту черепно-мозкову травму та забої тіла. У жінки попередньо виявили перелом основи черепа, але більш точну інформацію нададуть після обстеження. Наразі її транспортують у лікарню Рівного.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми). На місці події поліцейські вилучили мотошолом. Однак, чи перебувала мотоциклістка у ньому на момент ДТП – наразі не відомо.