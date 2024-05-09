Микола Сольський виступає зі звітом перед голосуванням щодо його звільнення

У четвер, 9 травня, депутати Верховної Ради підтримали звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого підозрюють у заволодінні державних земель на понад 290 млн грн, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Раніше Сольський подав заяву про відставку.

За звільнення міністра проголосували 273 депутати, і один виступив проти. Хто обійме посаду підозрюваного у заволодінні землі Миколи Сольського, наразі невідомо.

Результати голосування щодо звільнення Миколи Сольського

«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє прийняти відставку міністра аграрної політики та продовольства України Сольського Миколи Тарасовича», – йдеться у тексті постанови, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Перед рішенням про звільнення міністра агрополітики, Микола Сольський провів звіт про свою роботу.

Зазначимо, його заступник Маркіян Дмитрасевич, який міг би тимчасово очолити міністерство, також підозрюється у пособництві Сольському у справі про розкрадання державних земель. У четвер, 9 травня, ВАКС заарештував Дмитрасевича на два місяці із можливістю внести заставу в розмірі понад 20 млн грн.

Що відомо про Миколу Сольського та його підозру

44-річний уродженець Львівщини Микола Сольський є засновником семи та бенефіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесом. У 2007 році став співзасновником «Українського Аграрного Холдингу». У березні 2022 році депутати Верховної Ради призначили Миколу Сольського міністром аграрної політики та продовольства.

23 квітня 2024 року Миколі Сольському повідомили про підозру в заволодінні державною землею у 2017-2021 роках площею близько 2,5 тис. га. Сам Сольський заявив, що тоді не обіймав посаду міністра та голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики та працював адвокатом. Міністр заявив, що продовжить виконувати свої обов’язки, поки триває слідство, проте згодом подав заяву на звільнення з посади.

26 квітня Сольського взяли під варту з можливістю вийти під заставу в розмірі понад 75 млн грн. Того ж дня він вийшов з СІЗО.