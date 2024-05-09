Дезертиру загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ затримали дезертира, який вихвалявся своєю втечею на відео та підбурював інших військовослужбовців вчинити так само. Чоловіка затримали на Івано-Франківщині, повідомили у прес-службі ДБР у четвер, 9 травня.

За даними слідства, чоловік проходив службу в одній з військових частин, розташованій на південному напрямку фронту. Чоловік скористався своєю відпусткою та не повернувся до частини.

«Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці розшукали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 4. ст. 408 ККУ (дезертирство). Втікачу загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.