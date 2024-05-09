За кермом мікроавтобуса, що збив дитину, був 40-річний львів'янин

У середу, 8 травня, на Левандівці у Львові водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter здійснив наїзд на 5-річну дівчинку, яка вибігла на дорогу. Дитину з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, ДТП трапилася близько 11:00 на вул. Сяйво. 40-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter, житель Львова, скоїв наїзд на 5-річну дівчинку, яка вибігла на проїжджу частину. Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що дитину госпіталізували у лікарню святого Миколая з травмою ноги.

ДТП сталася на вул. Сяйво

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ), яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.