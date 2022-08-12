Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся на бік, внаслідок чого постраждала водійка та пасажирка

На Рівненщині 36-річна водійка BMW X5 спричинила аварію, внаслідок якої автомобіль перекинувся в кювет. Жінка їхала під час негоди і не впоралась з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Відтак авто виїхало у кювет і перекинулось. Внаслідок аварії постраждала вона сама та її 34-річна пасажирка.

Аварія сталась близько 07:00 у п'ятницю, 12 серпня, на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Гранівка Козинської громади.

«Поліцейські встановили, що 36-річна рівнянка, водійка автомобіля BMW X5, не врахувала дорожню обстановку та стан покриття, на початку заокругленої ділянки дороги не впоралася з керуванням та злетіла у кювет із подальшим перекиданням», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Внаслідок ДТП у автомобіля вилетіло лобове скло

За результатами попереднього обстеження, водійка отримала закриту черепно-мозкову травму, множинні забої тіла та обличчя. Крім того, у ДТП постраждала і пасажирка позашляховика — 34-річна рівнянка. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, множинні забої тіла та перелом руки.

У водійки в рамках кримінального провадження відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.