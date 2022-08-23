Водія ВАЗ доставили до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося

У Калуші внаслідок лобового зіткнення з Toyota загинув 80-річний водій ВАЗ-2104. За даними поліції, мешканець Калуша за кермом ВАЗу при розвороті виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota під керуванням 19-річної водійки з Івано-Франківщини. Чоловіка з серйозними травмами доставили до лікарні, однак життя йому врятувати не вдалося.

Як у вівторок, 23 серпня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про ДТП у Калуші правоохоронці отримали близько 11:30 понеділка, 22 серпня. Поліцейські встановили, що 80-річний водій ВАЗ-2104 при розвороті виїхав на зустрічну смугу руху, 19-річна водійка Toyota їхала позаду, намагалася об’їхати ВАЗ і теж виїхала на зустрічну.

«Водій ВАЗ не переконався в безпечному маневруванні, здійснив розворот ліворуч та виїхав на смугу зустрічного руху. В той час водійка Toyota, 19-річна мешканка Рожнятівщини, яка рухалася позаду, намагалася здійснити об’їзд ВАЗ і також виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення. Від удару іномарка Toyota з’їхала у кювет», – йдеться у повідомленні поліції.

Від отриманих травм 80-річний водій помер у лікарні. Пасажирка ВАЗ та 19-річна водійка Toyota госпіталізовані. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.