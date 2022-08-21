За даними поліцейських, 22-річний мотоцикліст за кермом перебував п'яним

У селі Синевир на Закарпатті внаслідок зіткнення з мотоциклом загинув 15-річний скутерист. За попередніми даними, скутерист при повороті виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з 22-річним мотоциклістом. Від удару обоє юнаків отримали серйозні травми, вже у лікарні 15-річний скутерист помер, 22-річний мотоцикліст перебуває у реанімації. Наразі відомо, що він за кермом перебував п'яним.

Про ДТП у селі Синевир неподалік Міжгір'я повідомила прес-служба поліції Закарпаття у суботу, 20 серпня. За попередньою інформацією правоохоронців, 15-річний хлопець їхав на незареєстрованому скутері Spark, повертав ліворуч, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з 22-річним мотоциклістом на Kayo, який рухався своєю смугою.

«За кермом мотоцикла перебував 22-річний мешканець села Негровець Хустського району. Обоє водіїв отримали тяжкі травми та були госпіталізовані. Вже в лікарні, під час надання невідкладної допомоги, 15-річний хлопець помер», — йдеться у повідомленні поліції.

Під час перевірки на алкоголь виявилося, що 22-річний мотоцикліст за кермом перебував у стані сп’яніння (0,57 проміле). Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Правоохоронці призначать низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії.