Травмований 29-річний пасажир авто помер по дорозі у лікарню

У селі Лісна Хмельницької області у ДТП загинув 29-річний пасажир Ford Escort. За даними правоохоронців, двоє коней з фірою раптово вибігли на дорогу та зіткнулися з автомобілем Ford Escort. Внаслідок аварії пасажир авто отримав серйозні травми, чоловік помер по дорозі у лікарю.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, смертельна ДТП сталася у вівторок, 23 серпня, у селі Лісна поблизу Ізяслава. Попередньо відомо, що на проїжджу частину сільської дороги раптово вибігла пара коней в гужовій повозці без погонича. Фіра зіткнулася з Ford Escort, за кермом якого перебував 53-річний мешканець Хмельниччини.

«Пара коней в гужовій повозці без погонича раптово вибігла на проїжджу частину дороги, де в цей час рухався автомобіль Ford Escort під керуванням 53-річного мешканця Шумська. Внаслідок зіткнення 29-річний пасажир автомобіля від отриманих травм помер по дорозі в лікарню», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Поліція з’ясовує усі обставини аварії.