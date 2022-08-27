Аварію спричинив водій автомобіля Volkswagen Touareg

У п’ятницю, 26 серпня, на трасі Київ-Чоп на Сколівщині водій кросовера Volkswagen Touareg спричинив аварію з мотоциклом. У результаті 35-річний мотоцикліст та його пасажирка загинули на місці.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:00 на трасі Київ-Чоп у селі Нижнє Синьовидне Стрийського району. 47-річний водій автомобіля Volkswagen Touareg, мешканець Львова, здійснив зіткнення з мотоциклом Honda, яким керував 35-річний львів’янин.

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп на Сколівщині (фото поліції)

У результаті ДТП водій мотоцикла та його пасажирка, 38-річна львів’янка, загинули на місці події.

За фактом аварії поліцейські розслідують кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 3 ст. 286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.