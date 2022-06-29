53-річний водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся

Ввечері у вівторок, 28 червня, у Яворівському районі Львівщини трапилась ДТП, унаслідок якої загинув 53-річний водій мотоцикла. Про це повідомила Нацполіція Львівщини. Як вказано у повідомленні, приблизно о 21:00 у селі Бердихів Яворівського району трапилась ДТП за участі мотоцикла Musstang. 53-річний місцевий мешканець, який керував мотоциклом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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