Хлопець не мав права сідати за кермо мотоцикла

Пізно ввечері 16 серпня на трасі Яворів-Немирів у ДТП потрапили легковий автомобіль Opel Zafira і мотоцикл Lifan. За кермом двоколісного був 15-річний юнак, його з травмами шпиталізували.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася близько 23:45 на дорозі між селами Дрогомишль та Колониці Яворівського району.

«Водій мотоцикла Lifan, 15-річний житель району, здійснив зіткнення з автомобілем Opel Zafira, яким керував 42-річний львів’янин. Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу», – зазначили поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Варто зазначити, що ДТП трапилася у період дії комендантського часу. Окрім того, хлопець не мав права сідати за кермо мотоцикла, оскільки права на двоколісні транспортні засоби можна отримати лише з 16 років.