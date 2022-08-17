Легковик в’їхав у мікроавтобус Mercedes-Benz Vito на трасі Східниця-Пісочна

На трасі Східниця-Пісочна у Трускавці трапилась ДТП за участі мікроавтобуса та легковика. Унаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких 2-річна дитина. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

ДТП трапилась у вівторок, 16 серпня, о 16:15 на автодорозі Східниця-Пісочна у місті Трускавець Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi Lancer, 26-річний житель Запорізької області, здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, яким 40-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водії обох транспортних засобів та троє пасажирів легковика: дворічний хлопчик, 20-річна жінка та 23-річний чоловік – усі жителі Запорізької області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.