Аварія за участі автомобілів Škoda Octavia A7 та Opel Vivaro трапилась неподалік міста Новий Калинів

Вранці у суботу, 23 липня, під Самбором трапилась ДТП за участі заступника начальника Трускавецького відділення поліції Любомира Цісельського. Про це ZAXID.NET повідомила учасниця ДТП.

Аварія за участі автомобілів Škoda Octavia A7 та Opel Vivaro трапилась неподалік міста Новий Калинів, що під Самбором. За кермом Opel Vivaro перебував мешканець Самбора Степан Вуйко. Як розповіла ZAXID.NET його дружина Оксана, яка була пасажиркою авто, вони їхали до Самбора і їх підрізав автомобіль Škoda Octavia A7. За кермом цього авто був заступник начальника Трускавецького відділення поліції Любомир Цісельський.

Сама ДТП трапилась близько 11:00, проте правоохоронці завершили оформлення документів лише близько 17:00.

Унаслідок зіткнення водій та пасажирка Opel Vivaro не постраждали, але Любомир Цісельський звернувся за медичною допомогою.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт ДТП, однак зазначили, що обставини аварії встановлюватимуть правоохоронці.