Золочівський районний суд Львівської області визнав винним лейтенанта поліції Золочівського районного відділку поліції Дмитра Гарцулу у смертельній ДТП та призначив йому 3 роки іспитового терміну. На такий же термін його позбавили права керувати транспортом.

Аварія трапилась у ніч на 30 жовтня 2021 року у Золочеві. Автомобіль Volkswagen Golf, що рухався з центру Золочева в напрямку траси Львів – Тернопіль, на перехресті на вул. Промисловій не дав дорогу автомобілю Peugeot Partner та зіткнувся з ним.

Унаслідок отриманих у ДТП травм пасажир Peugeot, 43 річний мешканець Тернопільської області, невдовзі помер у Золочівській ЦРЛ.

Наступного дня після ДТП у офіційному повідомленні поліції зазначалося, що водій Volkswagen Golf із місця аварії втік. Пізніше також з’ясувалося, що за кермом Volkswagen був лейтенант поліції Золочівського РВП Дмитро Гарцула.

У суді водій Volkswagen свою провину визнав та у вчиненому розкаявся. Родичі загиблого попросили суд виносити вирок на власний розсуд.

Враховуючи обставини справи, суддя Золочівського районного суду Марія Бакаїм визнала Дмитра Гарцулу винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив йому 5 років позбавлення волі, однак від відбування покарання звільнив, замінивши ув’язнення на 3 роки іспитового терміну.

Суд також позбавив поліцейського права керувати транспортом упродовж трьох років. Він має сплатити 58 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.