У ніч на суботу, 30 жовтня, в Золочеві трапилась ДТП за участі автомобілів Peugeot Partner та Volkswagen Golf. Винуватець аварії на Volkswagen втік з місця ДТП. Коли автомобіль розшукали, виявилось, що ним керував поліцейський.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини, ДТП трапилась о 2:45 ночі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Peugeot Partner та Volkswagen Golf. Внаслідок аварії 43-річний пасажир Peugeot, мешканець Тернопільщини, отримав травми і його забрали в лікарню.

Поліцейські з Золочева знайшли автомобіль Volkswagen Golf і виявили, що в момент ДТП ним керував співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження поліцейські передали співробітникам Державного бюро розслідувань.