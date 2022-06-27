Аварія трапилась на трасі Київ – Чоп 23 червня 2020 року

Буський районний суд Львівської області визнав винним водія мікроавтобуса Mercedes Vito Дмитра Куриленка, який спричинив смертельну аварію біля села Чучмани Буського району. Суд призначив йому три роки іспитового терміну та позбавив його права керувати транспортом на аналогічний термін.

Аварія трапилась 23 червня 2020 року біля села Чучмани Буського району. На трасі Київ – Чоп зіткнулися мікроавтобус Мегсеdes Веnz Vitо та Renault Laguna. Як вказано у матеріалах справи, 31-річний мешканець Золочева, що був за кермом Мегсеdes здійснюючи розворот, не надав перевагу в русі легковику Renault, яким керував 56-річний місцевий мешканець. Унаслідок ДТП троє пасажирів Mercedes Vito від отриманих травм загинули, ще один – травмувався.

У суді водій мікроавтобуса Дмитро Куриленко свою провину визнав та розповів, що того дня видимість на дорозі була поганою через дощ, обставин аварії він не пригадує, однак свою вину визнав і розкаявся. Родичі потерпілих попросили суд не позбавляти волі водія, оскільки він частково виплатив їм 50 тис. грн моральної шкоди. Ще частину грошей їм має виплатити страхова компанія.

Враховуючи обставини справи й те, що водій мікроавтобуса має інвалідність через хвороби серця, 21 червня суддя Буського районного суду Ганна Шендрікова визнала Дмитра Куриленка винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила йому 5 років позбавлення волі. Від відбування покарання суд його звільнив, призначивши три роки іспитового терміну з позбавленням права керувати транспортом упродовж трьох років.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.