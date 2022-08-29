Іван Мурин був обраний депутатом Тернопільської обласної ради в 2020 році

Неподалік Тернополя у ДТП загинув 38-річний депутат Тернопільської обласної ради від партії «Свобода» Іван Мурин. За кермом мотоцикла Kawasaki він зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Івана Мурина ще встигли доправити до лікарні, але врятувати його життя не вдалось.

Аварія сталась у суботу, 27 серпня, близько опівдня. На Підволочиській трасі неподалік села Смиківці зіткнулись автомобіль Volkswagen та мотоцикл марки Kawasaki. «В результаті удару кермувальник двоколісного мототранспорту отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні, але врятувати життя 38-річному тернополянину не вдалося», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Як з'ясувалось згодом, у ДТП загинув депутат Тернопільської обласної ради Іван Мурин. Це підтвердив тернопільський міський голова Сергій Надал.

«Важка втрата для нас. Сьогодні у жахливій ДТП загинув депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Іван Мурин. Співчуваю рідним та близьким! Вічна пам’ять та Царство Небесне», – написав він.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.

Про Івана Мурина відомо, що він працював в.о. державного підприємства «Універсал-Авіа», що займається ремонтом літаків. Депутатом обласної ради від партії «Свобода» його обрали у 2020 році.