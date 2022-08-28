У момент ДТП в салоні автобуса було 43 пасажирів, переважно жінки та діти

На сході Румунії перекинувся автобус, який перевозив українців. 23 із 43 пасажирів потрапили до лікарні. За інформацією видання Romania Posts English, жоден із них не перебуває у тяжкому стані.

За інформацією видання digi24, автобус прямував із Туреччини до України. Аварія сталася близько 2:45 у ніч на суботу, 27 серпня, в комуні Гароафа повіту Вранча на сході країни.

«Водій автобуса з українцями, які їхали з Туреччини та прямували в Україну, на в’їзді в Гароафу не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. В автобусі були матері з дітьми», – повідомляє видання.

Фото Romania Posts English, digi24

У момент аварії в автобусі перебували 43 людини. 23 пасажирів госпіталізували, попередньо було відомо, що жоден із них не перебував у тяжкому стані. За попередньою інформацією, одна людина отримала вивих плеча та була госпіталізована, а ще одна мала політравму хребта.

Інших пасажирів доправили в центр розміщення біженців. Їм мали забезпечити перевезення до українського кордону.

За попередньою інформацією, ДТП сталася через те, що водій автобуса не впорався з керуванням.