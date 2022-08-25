Внаслідок зіткнення трьох авто, двоє людей загинули, а ще троє отримали травми

У четвер, 25 липня, на трасі Львів-Тернопіль зіткнулися три автомобілі. Внаслідок аварії, загинуло двоє людей повідомили у поліції. Ще троє – травмовані.

Аварія сталася близько 15:25 на трасі Львів-Тернопіль неподалік села Тарасівка. За даними поліції, зіткнулися три автомобілі: ВАЗ 2105, Iveco та Opel Vivaro. Внаслідок зіткнення загинули двоє чоловіків – водій та пасажир ВАЗу. Особи загиблих чоловіків ще не встановлені.

Окрім того, ще двоє пасажирок ВАЗу, а також водій Opel отримали травми та були госпіталізовані. Їхні особи та діагнози також встановлюються.

Тим часом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі поліція встановлює обставини цієї ДТП.