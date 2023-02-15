У ВАЗі їхали четверо людей: 61-річний водій, 40-річна жінка, 17-річний хлопець та 13-річна дівчинка

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав водія винним у вчиненні потрійної ДТП, унаслідок якої загинули троє людей, а також постраждала 13-річна дівчинка. Водія ув’язнили на 6,5 роки тюрми та зобов’язали виплатити 1,2 млн грн компенсації, ще понад 500 тис. грн має виплатити страхова компанія.

Як вказано у вироку суду, ДТП трапилась 25 серпня 2022 року на трасі Львів-Тернопіль поблизу села Тарасівка, що неподалік Львова. Водій автопоїзда Iveco перевозив у причепі дві машини, рухаючись трасою він в’їхав у автомобіль ВАЗ, який їхав попереду. Унаслідок зіткнення ВАЗ відкинуло на зустрічну смугу, де у нього в’їхав мікроавтобус Renault Trafic.

Судячи з фото поліції, унаслідок цієї ДТП автомобіль ВАЗ був повністю знищений. У ньому їхали четверо людей: 61-річний водій, 40-річна жінка, 17-річний хлопець та 13-річна дівчинка. Вижила лише 13-річна дівчинка.

У суді водій автопоїзда Iveco визнав свою провину у вчиненні смертельної ДТП, але суму моральної шкоди, яку заявили родичі загиблих та потерпілої дівчинки, вважає завищеною.

Справу розглядав суддя Володимир Мусієвський. Він дослідив матеріали справи, зокрема й те, що винуватець ДТП систематично порушує ПДР. Водія визнали винним у вчиненні смертельної ДТП та призначили покарання у вигляді 6,5 роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки.

Винуватця аварії також зобов’язали виплатити 1,1 млн грн родичам загиблих та постраждалої у ДТП дитини, ще 100 тис. грн компенсації він має виплатити водію мікроавтобуса. Також понад 500 тис. грн потерпілим має відшкодувати страхова компанія.

На вирок ще може бути подана апеляція.