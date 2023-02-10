Водій маршрутки №41 поїхав на заборонений сигнал світлофора та збив 16-річну дівчину

Галицький районний суд Львова зобов’язав компанію «Фіакр-Львів» виплатити 42 тис. грн батьку неповнолітньої дівчини, яку збила маршрутка на пішохідному переході у центрі Львова.

Як вказано у рішенні суду за 2 лютого 2023 року, аварія трапилась ще у червні 2021 року на проспекті Чорновола. Водій маршрутки №41, який працює у компанії «Фіакр-Львів», поїхав на заборонений сигнал світлофора та збив 16-річну дівчину, яка саме почала переходити дорогу по переходу.

Судячи з відео з камер спостережння, на пішохідний перехід одночасно вийшли одразу кілька людей, але постраждала лише одна дівчина. Її з струсом головного мозку та забоєм було госпіталізовано в лікарню.

Ще у 2021 році водія було визнано винним у вчиненні ДТП та оштрафовано на 850 грн. Батько дівчини звернувся до суму, щоб стягнути моральну компенсацію з компанії, де працював винуватець ДТП.

У суді батько розповів, що після виписки з лікарні у його доньки погіршилось самопочуття, зокрема було порушення сну, прискорене серцебиття, м`язове напруження, тремор, високий рівень тривожності.

Справу розглядала суддя Христина Мисько. Батько хотів стягнути 330 тис. грн компенсації, однак на основі психологічної експертизи суму зменшили до 42 тис. грн. На рішення суду може бути подана апеляція.