Мікроавтобус з'їхав з моста і впав на берег річки у селі Луги

Водій мікроавтобуса Volkswagen T5 на швидкості з’їхав з 15-метрового моста у селі Луги Івано-Франківської області. Машина впала на берег річки Чечва, внаслідок аварії серйозні травми отримав 27-річний водій та його 21-річний пасажир. Обох потерпілих госпіталізували. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП у селі Луги надійшов рятувальникам у неділю, 12 червня, о 07:22. За допомогою спецінструментів рятувальники деблокували двох постраждалих з автомобіля. Обох чоловіків із травмами забрала «швидка».

У прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнюють, що за кермом мікроавтобуса Volkswagen T5 перебував 27-річний місцевий мешканець. «Водій не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з'їхав з моста в кювет. Внаслідок ДТП водія та його 21-річного пасажира з травмами доставлено до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілями на три роки.