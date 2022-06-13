Двоє чоловіків дивом вижили після падіння мікроавтобуса з 15-метрового моста на Прикарпатті
27-річного водія Volkswagen T5 і його 21-річного пасажира госпіталізували
Водій мікроавтобуса Volkswagen T5 на швидкості з’їхав з 15-метрового моста у селі Луги Івано-Франківської області. Машина впала на берег річки Чечва, внаслідок аварії серйозні травми отримав 27-річний водій та його 21-річний пасажир. Обох потерпілих госпіталізували. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі.
Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП у селі Луги надійшов рятувальникам у неділю, 12 червня, о 07:22. За допомогою спецінструментів рятувальники деблокували двох постраждалих з автомобіля. Обох чоловіків із травмами забрала «швидка».
У прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнюють, що за кермом мікроавтобуса Volkswagen T5 перебував 27-річний місцевий мешканець. «Водій не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з'їхав з моста в кювет. Внаслідок ДТП водія та його 21-річного пасажира з травмами доставлено до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілями на три роки.