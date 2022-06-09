Директора Надвірнянського лісгоспу Василя Павлюка судитимуть за смертельну ДТП, в якому загинула 9-річна дівчинка. Аварія сталася взимку 2022 року: директор лісгоспу на службовому авто виїхав на узбіччя дороги та збив дівчинку, яка з мамою і братом поверталася із сільського магазину. Посадовець втік із місця ДТП, 9-річна потерпіла померла у лікарні. Зараз справу директора лісгоспу ДБР передало до суду, за скоєне 40-річному Василю Павлюку загрожує вісім років ув’язнення.

Про завершення розслідування справи про смертельну ДТП за участі директора Надвірнянського лісгоспу у четвер, 9 червня, повідомила прес-служб ДБР. За даними слідства, аварія сталася 20 січня 2022 року близько 19:00 у селі Лоєва Надвірнянського району. 40-річний керівник лісгоспу з Надвірної їхав на службовому Renault Duster.

«Дівчинка разом з мамою та братом поверталися з магазину. Йшли вздовж узбіччя. У цей час керівник лісгоспу, перебуваючи за кермом службового авто, на затяжному повороті порушив правила дорожнього руху, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя, де збив дівчинку. Дитина була важко поранена. Проте посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Директора лісгоспу звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у свідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 135 КК України). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.