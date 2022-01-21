Василь Павлюк керує ДП «Надвірнянський лісгосп» з листопада 2021 року

Директор Надвірнянського лісгоспу Василь Павлюк збив на службовому авто 9-річну дівчинку і втік з місця аварії, не надавши їй допомоги. Через кілька годин після аварії дівчинка від отриманих травм померла у лікарні. ДТП сталася близько 18:30 у четвер, 20 січня, в селі Лоєва неподалік Надвірної. У повідомленні поліції не вказано імені винуватця аварії, втім, власні джерела у правоохоронних органах підтвердили ZAXID.NET, що за кермом авто був керівник ДП «Надвірнянський лісгосп» Василь Павлюк. Кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розслідують слідчі ДБР.

Повідомлення про аварію у селі Лоєва Надвірнянського району поліцейські отримали о 18:30 у четвер, 20 січня. Поліцейські з'ясували, що після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік, щоб уникнути відповідальності. «Дитину у важкому стані доставили в лікарню, де вона через кілька годин померла. Поліцейські негайно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження водія. Менш ніж за дві години, у результаті першочергових слідчих заходів, правоохоронці встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче. Встановлено, що чоловік – керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Автомобіль із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, поліцейські вилучили. У медзакладі у водія відібрано біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Поліцейські передали водія працівникам Державного бюро розслідування. У прес-службі ДБР ZAXID.NET повідомили, що в найближчий час нададуть офіційні подробиці цієї ДТП.

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