Внаслідок зіткнення скутер отримав критичні ушкодження, а його водій загинув на місці

Біля села Велика Березна на Хмельниччині внаслідок зіткнення загинув 45-річний скутерист. Від важких травм він помер на місці. Хто саме спричинив ДТП, наразі невідомо, це з'ясовує слідство.

Аварія сталась близько 21:30 у вівторок, 30 серпня, неподалік села Велика Березна Шепетівського району. 45-річний житель селища Гриців на скутері зіткнувся з евакуатором під керуванням 40-річного киянина.

«Внаслідок зіткнення водій скутера від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.