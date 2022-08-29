Неподалік села Кудринці зіткнулись автомобілі ВАЗ-2101 та KIA Sorento

У селі Кудринці неподалік Хмельницького внаслідок зіткнення ВАЗ-2101 з KIA Sorento загинули троє людей. Зокрема, загинув 38-річний водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирок, яким було 38 та 63 роки. Хто саме спричинив зіткнення, наразі невідомо, це встановлює поліція.

Аварія сталась близько 14:00 у неділю, 28 серпня, неподалік села Кудринці Хмельницького району. «Автомобіль ВАЗ-2101 під керуванням 38-річного жителя села Кудринці зіткнувся з автівкою КIA Sorento, за кермом якої перебував 42-річний хмельничанин», – повідомляє обставини ДТП прес-служба поліції Хмельниччини.

У результаті водій автомобіля ВАЗ-2101 та двоє його пасажирок 38 та 63 років від отриманих травм загинули на місці події. 51-річна пасажирка автомобіля КIA отримала тілесні ушкодження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.