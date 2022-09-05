Водія Volkswagen Passat Андрія Слободянюка із Хмельниччини зобов'язали виплатити 600 тис. грн сім'ї збитого пішохода. ДТП сталася взимку 2019-ого поблизу пішохідного переходу у селі Задністрянське неподалік Галича. Суддя врахував, що водій перебував за кермом під дією наркотиків, не компенсував рідним завданої шкоди, не попросив вибачення у них і лише частково визнав вину. Зважаючи на це, Андрія Слободянюка засудили до трьох років ув'язнення.

Як зазначається у вироку Галицького районного суду, ДТП сталася ввечері 20 лютого 2019 року на вулиці Львівській у селі Задністрянське, що неподалік Галича. Водій Volkswagen Passat Андрій Слободянюк їхав у напрямку Львова і поблизу пішохідного переходу збив місцевого мешканця, який вийшов з електрички, повертаючись з роботи у Франківську додому, та разом з іншими людьми переходив проїжджу частину. Від удару чоловік загинув на місці аварії.

У суді Андрій Слободянюк визнав свою вину у смертельній ДТП лише частково, пояснив, що того вечора їхав з Івано-Франківська у Бурштин і через погане освітлення дороги у селі Задністрянське не побачив пішохода, який вийшов на проїзну частину. Після удару водій зупинив автомобіль на узбіччі, приблизно за 40 метрів від місця удару.

«З родичами загиблого зв’язався телефоном на третій день. Вдова зазначила, що не в стані говорити і передала слухавку синові. Домовились про зустріч по завершенні похорону. При зустрічі із сином загиблого обговорювали питання відшкодування витрат. Він повідомив, що спроможний сплатити 500-1000 доларів США. Син повідомив про недостатність такого відшкодування», – йдеться у вироку.

Водій також зазначив, що вважає винним в аварії і загиблого пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Просив суд суворо його не карати та дати можливість заробити гроші для надання компенсації рідним загиблого. На запитання про стан наркотичного сп’яніння Андрій Слободянюк відповів, що вживав наркотики орієнтовно за 10 днів до аварії. Тест на виявлення наркотиків при перевірці після ДТП був, судово-медична експертиза підтвердила наявність у крові водія канабіноїдів.

Дружина у суді розповіла, що загиблий мав особливість я чоловік рухався – рухався повільно через вагу. Стверджувала, що водій не просив вибачення у рідних загиблого і не спробував компенсувати їм втрату навіть частково, тому просила у суді суворого покарання для нього.

Слова водія про наміри заробити грошей і компенсувати рідним завдану моральну шкоду суд розцінив як лукавство: «Доводи обвинуваченого про наміри отримати дохід для покриття шкоди суд оцінює лукавими. З моменту ДТП минуло понад 3 роки 6 місяці. Не маючи обмежень свободи, у віці понад 30 років, за відсутності осіб, утримати яких зобов`язаний обвинувачений, минуло достатньо часу для зайняття обвинуваченим суспільно-корисною працею з метою отримання доходу», – зазначається у вироку суду.

Суддя Галицького районного суду Тарас Гаполяк визнав водія Volkswagen Passat Андрія Слободянюка винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого) та призначив йому три роки ув’язнення з позбавленням права керувати автомобілями на два роки. Крім того, суддя зобов’язав водія компенсувати 600 тис. грн моральної шкоди рідним загиблого – по 300 тис. грн дружині та сині. Обвинувачений також має сплатити 28 тис. грн витрат рідних загиблого на послуги адвоката і 3,5 тис. грн за проведення експертиз.