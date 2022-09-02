Судячи з фото, аварія трапилась біля освітленого пішохідного переходу.

Поліцейські затримали 43-річного львів’янина, який на смерть збив чоловіка на трасі Львів – Краковець у межах міста Новояворівськ та втік з місця ДТП.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась близько 05:00 1 вересня на трасі Львів – Краковець у межах міста Новояворівськ. 43-річний львів'янин за кермом авто Subaru збив 64-річного мешканця Яворова та втік з місця ДТП. Унаслідок отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

Судячи з фото, аварія трапилась біля освітленого пішохідного переходу. Поліцейські розшукали та затримали винуватця ДТП, його авто вилучили.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.