Аварія трапилась 24 січня 2020 року на трасі Львів – Рава-Руська у смт Куликів

Жовківський районний суд Львівщини визнав винним та засудив на три роки тюрми водія, який вчинив смертельну ДТП у Куликові, поблизу Львова. Його також зобов’язали виплатити родичам загиблого 750 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 24 січня 2020 року на трасі Львів – Рава-Руська у смт Куликів, що поблизу Львова. Автомобіль ЗАЗ Lanos збив 81-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік того ж дня помер у лікарні. У вироку вказано, що водій порушив ПДР, зокрема не зреагував на дорожню обстановку та був неуважним, що призвело до ДТП.

У суді водій визнав свою провину. Він розповів, що їхав зі швидкістю 45 км/год, ДТП трапилась на повороті,твін побачив пішохода за 1,5 метри та не зміг уникнути зіткнення.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мікула визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП та ув’язнив на три роки тюрми. Його також зобов’язали виплатити родичам загиблого 750 тис. грн моральної компенсації, а починаючи із серпня 2028 року виплачувати двом родичам по 725 грн щомісяця. На вирок ще може бути подана апеляція.