Родичі збитого у Куликові пішохода відсудили 750 тис. грн компенсації
Винуватця смертельної ДТП ув’язнили на три роки
Жовківський районний суд Львівщини визнав винним та засудив на три роки тюрми водія, який вчинив смертельну ДТП у Куликові, поблизу Львова. Його також зобов’язали виплатити родичам загиблого 750 тис. грн компенсації.
Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 24 січня 2020 року на трасі Львів – Рава-Руська у смт Куликів, що поблизу Львова. Автомобіль ЗАЗ Lanos збив 81-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік того ж дня помер у лікарні. У вироку вказано, що водій порушив ПДР, зокрема не зреагував на дорожню обстановку та був неуважним, що призвело до ДТП.
У суді водій визнав свою провину. Він розповів, що їхав зі швидкістю 45 км/год, ДТП трапилась на повороті,твін побачив пішохода за 1,5 метри та не зміг уникнути зіткнення.
Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мікула визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП та ув’язнив на три роки тюрми. Його також зобов’язали виплатити родичам загиблого 750 тис. грн моральної компенсації, а починаючи із серпня 2028 року виплачувати двом родичам по 725 грн щомісяця. На вирок ще може бути подана апеляція.