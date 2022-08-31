У центрі Львова водій Citroën Jumper збив 65-річного чоловіка
У центрі Львова на площі Данила Галицького водій Citroën Jumper збив 65-річного мешканця Сум, який внаслідок отриманих травм був доставлений у лікарню. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.
ДТП трапилась у вівторок, 30 серпня, о 09:30 на площі Данила Галицького. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Citroën Jumper, 35-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, жителя міста Суми віком 65 років. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.