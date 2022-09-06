Від удару автомобіль Toyota відкинуло в припарковану на узбіччі вантажівку

Зранку на виїзді з Тернополя зіткнулись три автомобілі, внаслідок чого постраждали четверо людей. За попередньою інформацією, аварію спричинив водій Skoda, який під час розвороту зіткнувся з Toyota.

Аварія сталась близько 10:00 у вівторок, 6 вересня, на виїзді з Тернополя. «За попередніми даними, водій Skoda Superb, здійснюючи маневр розвороту ліворуч, зіткнувся із автомобілем Toyota Corola. Після удару одну із іномарок відкинуло і вона врізалася в припарковану на узбіччі вантажівку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Внаслідок аварії постраждали четверо людей. Бригада екстреної медичної допомоги доправила їх до лікарні.

Протягом декількох годин рух трасою був ускладнений, але станом на 14:30, за чотири години після ДТП, рух цією ділянкою дороги повністю відновили, відзвітувала патрульна поліція.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).