За скоєне водію Fiat загрожує до восьми років позбавлення волі

20-річний водій Fiat на смерть збив пішохода в Івано-Франківській області. Аварія сталася уночі поблизу селища Солотвин. Загиблий – 38-річний місцевий мешканець. Поліція перевірила водія на стан сп’яніння: за кермом юнак перебував тверезим. За смертельну ДТП водію загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася у ніч на середу, 7 вересня, між селами Дзвиняч та Глибівка на Прикарпатті. Водій Fiat збив пішохода, від травм потерпілий помер на місці аварії.

«Поліцейські попередньо встановили, що керманич автомобіля Fiat здійснив наїзд на чоловіка, який рухався по дорозі. Від отриманих травм 38-річний мешканець селища Солотвин помер на місці автопригоди», – йдеться у повідомленні поліції.

38-річний мешканець Солотвина загинув на місці ДТП

У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET уточнили, що за кермом Fiat був 20-річний юнак. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння: у момент аварії він був тверезий. Слідчі встановлюють усі обставини нічної ДТП.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило вони смерть потерпілого). За скоєне 20-річному водію загрожує до восьми років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки.