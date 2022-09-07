Пішохід стояв на острівці безпеки, як в нього влетіла машина

Біля головного залізничного вокзалу у Львові внаслідок ДТП між двома автомобілями постраждав пішохід. Його з множинною травмою шпиталізували.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, аварія трапилася 6 вересня близько 21:00 на вулиці Чернівецькій.

«Зіткнулися автомобілі Honda Civic та Volkswagen Golf. Внаслідок удару перша автівка змінила траєкторію руху і здійснила наїзд на 48-річного львів’янина, який стояв на острівці безпеки», – зазначено у повідомленні поліції.

У патрульній поліції ZAXID.NET уточнили, що за кермом Honda був 53-річний мешканець Судової Вишні, за кермом Volkswagen – 23-річний водій з Нового Яричева. Їх взяли в медзаклад на перевірку на стан сп’яніння. Інші обставини з’ясовують слідчі.

Постраждалого пішохода шпиталізували. У центрі екстреної меддопомоги ZAXID.NET повідомили, що пацієнта доставили в лікарню св. Пантелеймона. У нього травма голови та садна.

За інформацією патрульної поліції Львова, за вісім місяців 2022 року в межах Львівської області зареєстрували 314 ДТП за участю пішоходів. В них травми отримали 298 осіб і 44 людини загинули.