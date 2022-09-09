Автомобіль Toyota збив двох дітей, які їхали у попутному напрямку на електросамокаті

У місті Рожище внаслідок наїзду автомобіля постраждали двоє дітей. Вони обоє їхали на електросамокаті в попутному напрямку. Хто саме спричинив аварію, з'ясовують слідчі.

Аварія сталась у четвер, 8 вересня, повідомляє прес-служба поліції Волині. На вулиці Гетьмана Мазепи у місті Рожище 49-річний водій автомобіля Toyota збив двох дітей, які їхали на електросамокаті у попутному напрямку.

Відомо, що постраждалим дітям по 12 та 14 років. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, потерпілих доправили до лікарні, згодом одного з них відпустили, оскільки травми були неважкі. У іншого потерпілого виявили перелом.

За зовнішніми ознаками водій був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.