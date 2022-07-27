За словами водія, хлопчик раптово виїхав на смугу автобуса

У селі Світязь на Волині водій рейсового автобуса збив 7-річного велосипедиста. Зі слів водія, хлопчик їхав у попутному напрямку по зустрічній смузі, але потім раптово виїхав на смугу автобуса. Внаслідок ДТП дитина отримала важкі травми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у вівторок, 26 липня, на вулиці Жовтневій в селі Світязь. 45-річний водій рейсового автобуса Mercedes-Benz, сполученням «Луцьк–Хрипськ», збив велосипедиста, 7-річного місцевого хлопця.

«Дитина їхала у попутному напрямку по смузі зустрічного руху. Зі слів водія, велосипедист раптово виїхав на смугу руху автобуса», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення дитина отримала важкі травми. Наразі хлопчик у лікарні. Попередньо відомо, що водій автобуса був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.