Водій маршрутки «Луцьк–Хрипськ» збив 7-річного велосипедиста у селі Світязь

Райсуд на Волині призначив 17 тис. грн штрафу водієві рейсової маршрутки, який влітку минулого року збив малолітнього хлопчика. Внаслідок аварії дитина отримала важкі травми. Відомо, що чоловік оплатив лікування постраждалого хлопчика, підтримував його батьків та неодноразово просив у них вибачення. Відтак самі батьки просили суд не призначати водієві суворого покарання.

Зазначимо, що ДТП сталась 26 липня минулого року в селі Світязь. 45-річний водій рейсового автобуса Mercedes-Benz, сполученням «Луцьк–Хрипськ», збив велосипедиста, 7-річного місцевого хлопця. Дитина отримала травми, які лікарі кваліфікували як важкі.

У суді обвинувачений водій визнав провину. Він пояснив, що побачив дітей на велосипедах, які їхали в попутному напрямку, і тому зменшив швидкість. Втім, уникнути зіткнення не вдалося. Додамо, що чоловік їхав зі швидкістю 69 км/год, хоча в межах населеного пункту він мав би їхати повільніше, не перевищуючи 50 км/год.

У вироку Шацького райсуду йдеться, що чоловік заплатив за лікування хлопчика, постійно морально підтримував його батьків, неодноразово просив у них вибачення. Водій також просив суд не позбавляти його права керувати транспортом, оскільки робота водія – це його єдине джерело доходів.

Батьки хлопчика підтвердили, що водій справді платив гроші та вибачався, тож просили його суворо не карати. За їхніми словами, після лікування хлопчик почувається задовільно, лише іноді у нього бувають проблеми з пам'яттю.

Суд визнав водія винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми), але призначив більш м'яке покарання, ніж передбачено цією статтею: водій повинен буде сплатити 17 тис. грн штрафу, а також заплатити понад 10 тис. грн витрат на експертизи.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.