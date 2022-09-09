Вночі у важкій аварії біля Жовкви загинули двоє молодих чоловіків
25-річний водій Nissan X-trail не впорався з керуванням
Двоє чоловіків загинули у важкій ДТП, яка трапилися вночі на 9 вересня у селі Туринка неподалік Жовкви. Водій кросовера Nissan X-trail не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Водій і пасажир загинули за місці ДТП, повідомила поліція.
Смертельна аварія сталася вночі близько 03:40. За попередніми даними поліції, 25-річний мешканець Луцька, не впорався з керуванням кросовера Nissan X-trail, спершу авто з’їхало у кювет, а потім зіткнулося з деревом.
Від отриманих внаслідок ДТП травм, водій кросовера та його пасажир, 23-річний мешканець Київської області, загинули на місці.
На оприлюднених фото помітно, що автомобіль кольору хакі, однак у поліції не повідомляють чи загиблі були військовими.
Поліція відкрила кримінальне провадження та розслідує цю справу.