Чоловіки віком 23 та 25 років загинули на місці, ще до приїзду медиків

Двоє чоловіків загинули у важкій ДТП, яка трапилися вночі на 9 вересня у селі Туринка неподалік Жовкви. Водій кросовера Nissan X-trail не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Водій і пасажир загинули за місці ДТП, повідомила поліція.

Смертельна аварія сталася вночі близько 03:40. За попередніми даними поліції, 25-річний мешканець Луцька, не впорався з керуванням кросовера Nissan X-trail, спершу авто з’їхало у кювет, а потім зіткнулося з деревом.

Від отриманих внаслідок ДТП травм, водій кросовера та його пасажир, 23-річний мешканець Київської області, загинули на місці.

На оприлюднених фото помітно, що автомобіль кольору хакі, однак у поліції не повідомляють чи загиблі були військовими.

Поліція відкрила кримінальне провадження та розслідує цю справу.