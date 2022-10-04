У Тернополі затвердили порядок використання електросамокатів та інших електричних транспотних засобів. Документ встановлює обмеження швидкості електросамокатів до 20 км/год. Крім того, прописано, що діти до десяти років можуть їздити лише у супроводі батьків.

Порядок використання електросамокатів затвердили на сесії Тернопільської міськради у понеділок, 4 жовтня. «Рішення прийнято з метою забезпечення належного комплексного благоустрою та врегулювання питання щодо використання легких електричних транспортних засобів у Тернополі», – повідомляє прес-служба міськради.

Їздити електросамокатами, гіроскутерами та сегвеями дозволено людям від 16 років. Рухатись вони повинні велодоріжками чи велосмугами. Встановили також обмеження на швидкість: вона не повинна перевищувати 20 км/год.

Дітям до 10 років дозволяється використання персональних легких електричних транспортних засобів тільки у супроводі дорослих, а дітям з десяти до 16 років дозволяється самостійно використовувати персональні легкі електричні транспортні засоби виключно на тротуарах, пішохідних доріжках, за умови дотримання швидкісного режиму до 5 км/год.

Зазначимо, що через масове поширення електросамокатів у багатьох містах цьогоріч затвердили подібні правила, аби врегулювати вуличний рух. Йдеться про Луцьк, Хмельницький та Івано-Франківськ. Там також встановили максимальні обмеження швидкості до 20 км/год.

Нагадаємо, що 21 вересня у Тернополі сталась аварія за участі водія електросамоката: він збив 37-річну жінку на пішохідному переході.