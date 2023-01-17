Аварія сталася на пішохідному переході в Оноківцях

Працівник СБУ збив подружжя на пішохідному переході під Ужгородом. Від удару 67-річна жінка загинула на місці ДТП, чоловік з важкими травмами перебуває у реанімації. У прес-службі СБУ Закарпаття офіційно підтвердили факт ДТП за участі військовослужбовця СБУ та зазначили, що його відсторонять від роботи. Розслідування смертельної аварії проводить ДБР. У коментарі ZAXID.NET у прес-службі ДБР зазначили, що наразі вирішується питання про затримання водія, слідчі відкрили кримінальну справу, винуватцю ДТП загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, аварія сталася у вівторок, 17 січня. За даними СБУ, військовий перебував у тверезому стані та їхав на роботу. СБУ розпочала службове розслідування, військового відсторонять від роботи.

«Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець Управління СБУ в Закарпатській області, потрапив у ДТП. У результаті події одна жінка загинула, а іншого потерпілого у важкому стані доправлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Аварія сталася в селі Оноківці при в'їзді в Ужгород. Як видно із фото та відео, оприлюднених донькою збитих пішоходів Тетяною Дербаль, ДТП сталася на зебрі. Від удару обох потерпілих відкинуло на десятки метрів. Загибла – 67-річна місцева мешканка Марія Дербаль, жінка загинула одразу на місці аварії. Її чоловік Юрій Дербаль наразі перебуває у реанімації з численними травмами.

«Сьогодні мої батьки переходили вулицю на пішохідному переході та були збиті машиною. Працівником СБУ. Мама мертва, батько – у вкрай важкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою зараз в реанімації на операційному столі... Наше горе безмежне. Але ситуацію ускладнює, що винуватець аварії може користуватися своїми зв'язками в правоохоронних органах. Уже чомусь не працює одна відеокамера з місця ДТП», – зазначила донька потерпілих Тетяна Дербаль. Жінка також звернулася до всіх очевидців аварії з проханням відгукнутися та надати будь-яку інформацію про ранкову ДТП.

У прес-службі СБУ також уточнили, що ДТП сталася ще вранці, працівник Служби безпеки їхав на роботу. Наразі Нацполіція та ДБР встановлює усі обставини смертельної ДТП. У СБУ також зазначили, що рідним загиблої та потерпілому чоловіку «нададуть усю необхідну допомогу».

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі ДБР зазначили, що наразі вирішується питання про затримання водія та оголошення йому про підозру, буде призначено низку експертиз, які допоможуть встановити усі обставини аварії. Наразі слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.