Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні ДТП львів’янина, який на смерть збив чоловіка, що перебігав дорогу поза переходом. Суд призначив йому три роки тюрми, а родичі загиблого відсудили у винуватця ДТП мільйон гривень компенсації.

Як вказано у вироку суду за 2 березня 2023 року, аварія трапилась ще у березні 2021 року. Водій BMW X5 збив 58-річного чоловіка, який перебігав дорогу поза пішохідним переходом на вул. Городоцькій біля будинку №234. Від отриманих травм львів’янин помер. Згідно з висновком експерта, пішохід перебував у сильному алкогольному сп’янінні, у нього виявили 2,68 проміле алкоголю.

У суді водій визнав свою провину у вчиненні ДТП, але заявив, що частина дороги була неосвітлена та він не бачив чоловіка, який вийшов на дорогу.

Дружина та діти загиблого подали цивільні позови та хотіли стягнути з водія BMW X5 1,4 млн грн. Водій не визнав цивільні позови та заявив, що діти загиблого є уже дорослими та самодостатніми, а дружина працює.

Справу розглядала суддя Ірина Мруць, вона визнала водія винним у вчиненні ДТП та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки.

Суддя також частково задовольнила цивільні позови родичів загиблого та зобов’язав винуватця аварії виплатити їм мільйон гривень завданої моральної шкоди.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.