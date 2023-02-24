Галицький районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні Ігоря Шаповалова, якого неодноразово зупиняли нетверезим за кермом. У нього конфіскують авто, оштрафують на 51 тис. грн та позбавлять водійських прав на 10 років.

Як вказано у постанові суду, Ігоря Шаповалова 23 грудня 2022 року зупинили за кермом Renault Laguna на вул. Котляревського з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері показала 2,97 проміле алкоголю.

Це не вперше цього водія зупиняють п’яним за кермом, ще дві справи щодо нетверезого керування Ігоря Шаповалова перебувають у судах. На розгляд справи водій не прийшов.

Справу розглядав суддя Віталій Радченко, він визнав водія винним у нетверезому водінні, оштрафував на 51 тис. грн та позбавив водійських прав на 10 років. У нього також конфіскують авто марки Chevrolet, яке є у власності порушника.

На постанову ще може бути подана апеляція.