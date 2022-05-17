Водій дзвонив дружині з ключів від домофону

У Львові нетверезий водій в’їхав у припарковане авто. Коли патрульні з’ясовували обставини ДТП, він намагався комусь зателефонувати через ключі від домофону. Від перевірки на стан сп’яніння львів’янин відмовився, хоча ледве стояв на ногах.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, ДТП сталася 16 травня на вулиці Скрипника. 53-річний мешканець Львова на автомобілі Mercedes-Benz в’їхав у припаркований автомобіль Peugeot Boxer.

«Патрульні, які приїхали на місце події, одразу помітили у керманича ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Поведінка чоловіка була дуже дивною. Він намагався комусь зателефонувати, але не з мобільного, а через ключі від домофону. Чоловік ледь тримався на ногах», — розповіли патрульні.

Водій не усвідомив, що вчинив ДТП, запитав, чому патрульні його зупинили. Від перевірки на стан алкогольного сп’яніння на Drager у присутності свідків львів’янин відмовився.

Інспектори склали на чоловіка два протоколи – за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

За статистикою поліції, за минулу добу на Львівщині трапилося три ДТП за участю водіїв мототранспорту, один з них був нетверезий.