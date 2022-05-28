За деякий час до ДТП пасажири відчули несправність автомобіля, однак продовжили рух

У селі за 30 км від Рівного внаслідок перекидання автомобіля Renault Kangoo загинув 22-річний чоловік. Відомо, що за кермом автомобіля була його 50-річна мати. За попередньою інформацією, за деякий час до ДТП пасажири відчули несправність автомобіля, однак продовжили рух. В якийсь момент водійка не впоралась з керуванням та з'їхала у кювет. Внаслідок аварії постраждала також 21-річна знайома загиблого, сама ж водійка та її чоловік отримали незначні травми.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 10:00 у суботу, 28 травня, на автодорозі «Городище–Рівне–Старокостянтинів» поблизу села Лісопіль Костопільського району.

«50-річна жителька міста Дубно, водійка автомобіля Renault Kangoo, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП близько 13:00 від отриманих травм у реанімаційному відділенні помер 22-річний син кермувальниці», – йдеться у повідомленні.

Водійка внаслідок аварії отримала незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду на стан сп'яніння, була тверезою. Попередньо, що її 53-річний чоловік не постраждав.

Травм зазнала також 21-річна знайома загиблого: у неї діагностували перелом стегна та забої.

«Зі слів пасажирів, за деякий час до події вони відчули несправність у автомобілі, однак після огляду нічого не виявили та продовжили рух. У рамках кримінального провадження призначатимуться відповідні експертизи та встановлюватимуться усі обставини ДТП», – додають у поліції.