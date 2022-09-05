У ставку в селі Рохманів на Тернопільщині втопився 56-річний рибалка. Як розповіли свідки, чоловік зайшов у воду, оскільки риба потягнула вудку, але в результаті він впав і пішов під воду. Попередньо, судмедексперти встановили, що причиною нещасного випадку міг бути серцевий напад.

Нещасний випадок стався близько 07:00 у суботу, 3 вересня, на ставку в селі Рохманів Шумської громади. За словами очевидців, чоловік прийшов на місцеву водойму порибалити. В якийсь момент риба потягнула вудку, тож потерпілий зайшов у воду, проте на берег не повернувся.

«Рибалки, які перебували поруч, почули, що чоловік щось крикнув і після цього його тіло пішло під воду. Вони кинулися на допомогу й витягнули потерпілого на берег», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

Чоловіки викликали швидку та поліцейських. Медики констатували смерть чоловіка. Судово-медичний експерт, який оглядав тіло, слідів насильницької смерті не виявив. Чоловік був тверезий, а ймовірна причина нещасного випадку, – серцевий напад.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок». Остаточна причина смерті стане відома після проведення експертизи.